球団が発表ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した山本由伸投手が、所属する米大リーグ・ドジャースで開幕投手を務めることが16日（日本時間17日）、球団から発表された。2年連続の栄誉。夜明け前に飛び込んだ朗報で、日本ファンも歓喜している。山本はWBCで2試合に登板。1次ラウンド初戦では台湾を相手に3回途中無安打無失点。準々決勝のベネズエラ戦では初回、2回と連続で失点するも立ち直り、4回69