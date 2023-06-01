八戸海上保安部によると、17日午前1時15分ごろ、青森県三沢漁港沖約20キロの海上で、広島県呉市の貨物船と青森県八戸市の漁船が衝突したと118番があった。漁船が転覆、乗組員13人のうち9人が救助され、4人が行方不明になった。