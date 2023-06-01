ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）に行われるロイヤルズ戦で先発することを、デーブ・ロバーツ監督（53）が16日（同17日）の練習前のメディア対応で明かした。前回10日（同11日）、ホワイトソックスとの練習試合（Bゲーム）に登板し、4回を投げ1安打無失点、9奪三振の好投を見せていた佐々木。ロバーツ監督は「明日、Aゲームで登板する予定だ」とロイヤルズ戦に先発することを明言した。「前回のバッ