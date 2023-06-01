アメリカと中国の閣僚級による貿易協議がフランスのパリで行われ、中国側は、トランプ政権による10％の新たな追加措置などについて不満を示し、対抗措置を示唆しました。米中の貿易協議はアメリカからベッセント財務長官ら、中国からは経済担当の何立峰副首相らが出席して15日から16日までパリで行われました。中国国営の新華社通信によりますと何副首相は、トランプ政権による10％の新たな追加関税や新たな関税措置に向けた調査な