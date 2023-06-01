WBC準々決勝で負傷交代ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した鈴木誠也外野手（カブス）が、16日（日本時間17日）にインスタグラムを更新。WBC敗退後の心境を記した。最後は負傷交代しており「勝っても負けても最後までグラウンドに立っていたかったです。鍛え直し最強になり帰ってきたいと思います」とつづった。鈴木は東京ドームでの1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打、5打点と活躍。ただ敗れた1