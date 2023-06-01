侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１６日（日本時間１７日）、自身のインスタグラムを更新し、準々決勝敗退に終わった第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を振り返った。メジャー１年目ながらＷＢＣに出場した村上。なかなか調子は上向かなかったが、１次ラウンド最終戦の１０日チェコ戦（東京ドーム）で満塁本塁打を放つなど存在感を示した。村上はインスタグラムに「応援してくださ