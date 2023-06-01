ドジャースの山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めるとロバーツ監督が発表したことを１６日（日本時間１７日）、球団公式ＳＮＳが報じた。山本も自身のインスタグラムのストーリーズに、球団のＳＮＳを引用して投稿した。山本がメジャーで開幕投手を務めるのは２５年の東京ドームでのカブス戦に続いて２年連続２度目。昨季はチームで唯一先発ローテを１年間守って