ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、キャンプに合流した。WBCを終えた大谷について、デーブ・ロバーツ監督は「もう戻ってきている」と明かしたが「まだ会ってない」と話せてはいないと伝えた指揮官。合流後については「まず戻ってきてブルペンに入る」とし「今日はまだ彼に会っていないので、この後話をする予定だ」と、今後の調整について話し合うとした。大谷との話し合いでは「いつ試合に登板させる