NY株式16日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均46943.70（+385.23+0.83%） ナスダック22404.97（+299.61+1.36%） CME日経平均先物54185（大証終比：+655+1.21%） 欧州株式16日GMT17:15 英FT100 10317.69（+56.54+0.55%） 独DAX 23564.01（+116.72+0.50%） 仏CAC40 7935.97（+24.44+0.31%） 米国債利回り 2年債 3.688（-0.029） 10年債 4.236（-0.041） 30年債