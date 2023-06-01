１５日、協議に先立ち、ベセント米財務長官（左）と握手を交わす中国の何立峰共産党中央政治局委員・国務院副総理。（パリ＝新華社記者／彭子洋）【新華社パリ3月16日】中米経済・貿易協議の中国側首席代表を務める何立峰（か・りつほう）国務院副総理は15、16両日、米国側代表のベセント財務長官、グリア通商代表部（USTR）代表とフランス・パリで協議を行った。双方は両国首脳による重要な共通認識を指針とし、関税措置や2国間