カブスのクレイグ・カウンセル監督が右膝負傷の鈴木について「まずは本人に会う必要がある。状態を直接確認し、何が起きているか把握しなければならない」と心配を寄せ、「明日、医師やトレーナーの診断を受けて状態を確認することになる」と見通しを示した。米アリゾナ州のキャンプに合流後に検査を受けるとみられる。WBCのベネズエラとの準決勝で初回に二盗を試みた際に痛め、直後の守備から退いた。（メサ）