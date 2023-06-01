◇オランダ1部フェイエノールト2ー1エクセルシオール（2026年3月15日）フェイエノールトのFW上田が2戦連続2得点で逆転勝利を演出した。1点を追う後半13分に左クロスをトラップし「気持ちで決めた」という同点弾。再開直後にもスルーパスに抜け出してGKとの1対1を制し、2分で試合をひっくり返した。昨年12月以来の得点を決めた前節から復調モード。今月末に日本代表の英国遠征を控え「体も動いてきて結果もついてきた。この