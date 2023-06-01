ドジャースが日本を代表するグローバル衣料ブランド「ユニクロ」とスポンサー契約を結ぶことで合意したと15日（日本時間16日）、米メディアが報じた。本拠地ドジャースタジアムのグラウンド部分の権利を売り、名称に企業名が入る予定で開幕直前に正式発表予定。28年ロサンゼルス五輪野球競技の会場で、WBC準々決勝敗退となった大谷翔平投手（31）ら侍ジャパンにとって雪辱の舞台になる可能性があり、大きな“援軍”となる。屈