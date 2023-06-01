ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督がWBC出場を終えた村上について16日（日本時間17日）からキャンプに合流すると明かした。地元紙シカゴ・トリビューン電子版が伝えた。マイアミから米アリゾナ州への移動を終え、オープン戦出場については「フライトでの疲労を考慮して判断する。状態が万全であることを確かめてから試合に出したい」と配慮した。侍ジャパンに合流するまではオープン戦4試合に出場し、打率・385（13打