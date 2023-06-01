１６日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外作業中の「神舟２１号」乗組員。（北京＝新華社配信／張帆）【新華社北京3月17日】中国の宇宙ステーションに滞在する有人宇宙船「神舟21号」の乗組員は16日、2回目の船外活動を実施した。船外活動は北京時間16日午後7時35分までの約7時間行われ、宇宙ステーションのロボットアームと地上の科学研究スタッフの協力と支援の下、張陸（ちょう・りく）、武飛（ぶ・ひ