イスラエルのダノン国連大使は、石油輸送の要衝・ホルムズ海峡が封鎖状態となっていることについて「全世界の問題だ」として、必要な対応を取るよう各国に呼びかけました。イスラエルダノン国連大使「ホルムズ海峡の閉鎖はアメリカやイスラエルだけの問題ではなく、全世界の問題です。他国も『隠れることはできない』と覚悟すべきです」ダノン国連大使は16日、アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡周辺での船舶の護衛について