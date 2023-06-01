ドジャースの山本由伸投手（27）が開幕戦となる26日（日本時間27日）のダイヤモンドバックス戦に先発することをデーブ・ロバーツ監督（53）が明言し、2年連続で大役を務めることが決まった。報道陣から「開幕投手」について尋ねられた指揮官は「開幕投手は山本由伸だ」と発表した。WBCを終えた山本の今後のスケジュールについては「由伸は数日以内にこちらに戻ってくる。翔平はもう戻ってきているがまだ会ってない。由伸はすぐ