侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、自身のインスタグラムを更新し、準々決勝敗退となった第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いをつづった。誠也は１次ラウンド２戦目の７日・韓国戦（東京ドーム）で２打席連続本塁打を放つなど、９打数３安打の打率３割３分３厘、５打点、６四球と存在感を示し、慣れない中堅の守備も難なくこなした。だが、１４日（同１５日）の