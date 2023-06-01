16日、岐阜市の金華山で登山をしていた女性（76）が、すれ違う登山客に道を譲ろうとして転落し、死亡しました。 16日午前11時ごろ、岐阜市にある金華山の「東坂ハイキングコース」で登山をしていた岐阜市の宮崎すぎ枝（76）さんが下山者とすれ違う際、道を譲るために後退したところ、足を踏み外して約50ｍ下まで転落しました。 宮崎さんは意識不明の状態で病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました。 宮崎さ