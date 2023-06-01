イスラエル軍は16日、隣国のレバノンに数日前から地上侵攻を始めたと発表しました。イスラエル軍は16日、数日前からレバノン南部に地上侵攻し、親イラン武装勢力ヒズボラの拠点を破壊するため限定的な軍事作戦を始めたと発表しました。カッツ国防相は「作戦は北部の住民を守るためでヒズボラの脅威がなくなるまで続ける」と強調しました。イスラエルは、パレスチナ自治区ガザの一部地域で駐留を続けていますが、レバノン南部も長期