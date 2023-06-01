西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成された新ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）。グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。今年1月には、日本青年館ホールでの4日