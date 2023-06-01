ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１１ｔｈ日本財団会長杯」は１６日、準優勝戦が行われた。鳥飼真（５２＝福岡）は準優９Ｒ、インの守田俊介がまさかの艇団遅れとなり長尾章平がジカまくり。この展開に乗って３コースからまくり差すと、追いすがる柏野幸二を２Ｍの全速戦で退けて２着を確保。優出切符を手にした。「直線はいい。ただ、榎選手の方がさらにいいと思う。それでも一気に伸びられるほどではなくてジワジワ行かれ