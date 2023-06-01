【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１６日、ホワイトハウスの会合で、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡に護衛のための艦船を派遣するよう他国に求めていることについて、「我々よりもはるかに経済的にこの海峡に依存している他国に対し、強く働きかける」と述べた。その上で、石油の輸入量を念頭に、「日本は９５％、中国は９０％、多くの欧州諸国もかなりの割合を占めている」などと述べ、「我々は彼らに来