アップル（Apple）は、オーバーイヤー型ヘッドフォンの新モデル「AirPods Max 2」を発表した。 H2チップを搭載することでアクティブノイズキャンセリング（ANC）性能が向上したほか、USB-C接続によるロスレス再生や「Apple Intelligence」を活用した新機能が追加されている。 3月25日に予約受付が開始され、4月上旬に発売される。価格は8万9800円。 H2チップ搭載でANC性能が最大1.5倍に向上