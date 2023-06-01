アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡への艦船派遣を求める中、イギリスのスターマー首相は同盟国と「共同計画」の策定に向け、協議していると明らかにしました。イギリススターマー首相「市場の安定を確保するため、ホルムズ海峡を再び開通させなければならない。だが、それは簡単なことではない」スターマー首相は16日会見でこのように述べ、イランが事実上、封鎖したホルムズ海峡での航行の自由を回復するため、同盟国と「