【モデルプレス＝2026/03/17】西山智樹・前田大輔ら️7人組ボーイズグループTAGRIGHTの新ドキュメンタリー番組が、2026年5月より日本テレビ系にて放送することが決定した。【写真】タイプロ・日プ出身ら集結 新グループショーケース前日◆TAGRIGHT、新ドキュメンタリー番組が始動西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成した新ボーイズグループTAGRIGHT（タグライト）。グループ名