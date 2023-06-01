【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に向けて「7カ国程度」に艦船の派遣を要求したと明らかにした。大統領専用機内で記者団に述べた。海峡経由でエネルギーを輸入している国々が防衛を担うべきだとの考えを示した。これに先立つ14日には日本と中韓英仏の5カ国を名指しして派遣を期待すると表明した。トランプ氏は16日、記者会見し、海峡の安全確保に