ボートレース蒲郡の「蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ」は１６日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われた。野長瀬正孝（５８＝静岡）は準優１１Ｒ、６号艇から前づけに動いた山室展弘を内に入れ、３コースカドを選択。レースではコンマ１０の好Ｓを決め、豪快にまくり切った。「２コースに入るつもりだったので、３カドは考えていなかった。４号艇に伸びられるのも嫌だったので…」と、臨機応変な対応が奏功