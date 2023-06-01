ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第６戦みどり市議会議長杯」は１６日、開幕した。大原祥昌（２６＝広島）は初日前半１Ｒを２コースから差して勝利すると、後半６Ｒでは５コースからまくり差して連勝を果たした。タッグを組む４８号機は２連率２９％の中堅機。それでも「前回優出のエンジンにも出られてなかったし、ターンはしっくりきていたので普通よりちょっといいくらいです」と数字以上の手応えをつかんでいる。