【モデルプレス＝2026/03/17】なにわ男子の藤原丈一郎がMCを務める「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」が、4月13日24時15分よりカンテレにて放送されることが決定。初の単独冠番組となる同番組では、アイドル界No.1の“オリックスガチ勢”として、マニアックな知識や視点を活かし毎月さまざまな形でチームの魅力を深堀りしていく。【写真】なにわ藤原丈一郎、足の骨折を再現◆藤原丈一郎、初単独冠番組でオリックス応援2021年か