NY株式16日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均46932.25（+373.78+0.80%） ナスダック22371.80（+266.44+1.21%） CME日経平均先物54220（大証終比：+690+1.27%） 欧州株式16日GMT16:09 英FT100 10345.34（+84.19+0.82%） 独DAX 23597.31（+150.02+0.64%） 仏CAC40 7954.13（+42.60+0.54%） 米国債利回り 2年債 3.696（-0.021） 10年債 4.236（-0.041） 30年債