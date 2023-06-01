アメリカのトランプ大統領は、ワイルズ首席補佐官が初期の乳がんと診断されたことを明らかにしました。トランプ氏はワイルズ氏が治療を受けながら首席補佐官の仕事を継続するとしています。アメリカのトランプ大統領は16日、「残念ながらワイルズ首席補佐官が初期の乳がんと診断された」とSNSに投稿しました。そのうえで、「彼女はただちにこの困難に立ち向かうことに決めた。彼女には素晴らしい医療チームがついていて、見通しは