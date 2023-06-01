7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの新ドキュメンタリー番組（タイトル未定）が、日本テレビで5月から放送されることが16日深夜、発表された。【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ「TAGRIGHT（タグライト）」。グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）