記事ポイント2026年3月20日(金)〜4月22日(水)、お台場・心斎橋の両店で開催☆カピバラのお花見アニミル湯・室内お花見・イースター体験プログラムが楽しめる雨天でも屋内で桜と動物のコラボを満喫できる 次世代都市型ふれあい動物園「Animeal（アニミル）」のお台場店・心斎橋店で、2026年3月20日(金)から4月22日(水)まで春限定イベント「春の動物お花見フェス」が開催されます。桜と動物が織りなす屋内のお花見空間と、イー