記事ポイント2026年4月19日(日)、京都市勧業館みやこめっせで開催俳優・里見浩太朗氏が特別ゲストとして蓮如上人の法話を演じる参加費3,000円・事前申し込み制で定員3,000人 仏教哲学の古典『歎異抄』をテーマにした学びのイベント「歎異抄大学」の第9回が、2026年4月19日(日)に京都・みやこめっせで開催されます。今回の特別ゲストは、アニメ映画で蓮如上人役を演じた俳優・里見浩太朗氏です。 チューリップ企画「歎異