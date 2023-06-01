なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務める新番組、カンテレ『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』が4月13日からスタートする（月1回 月曜深0：15 ※関西ローカル）。月に1度のオリックス・バファローズへの“愛”を詰め込んだ応援番組となっている。番組開始に先駆け、藤原のコメントが公開された。【画像】『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』番組ロゴ同番組の始動については、きょう16日深夜のカンテレ『8SPORTS』生放送内で