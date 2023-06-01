ボートレース芦屋の「西スポ杯争奪芦屋カップ」は１６日、準優勝戦が行われた。西野雄貴（３６＝徳島）は準優１０Ｒ、５艇立ての難しいイン戦となったが、コンマ０６のトップスタートを決めると、２コースからジカでまくった川野芽唯を受け止めて逃げ、優出一番乗りを果たした。「スタートはほぼ勘通り。思い切っていけた。足は日増しにパワーアップしている」と相棒４４号機にも好感触。当地前回戦の昨年９月一般戦は優勝。「