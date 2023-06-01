プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜を食べるスープ 基本のポトフ」 「王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジ」 「プチトマトのマリネ」 の全3品。 野菜がたっぷり食べられます。ちょっと肌寒い日にぴったりです。【主菜】野菜を食べるスープ 基本のポトフ 大きめに切ったたっぷりの野菜とソーセージを煮込んだポトフです。セロリの風味がポイント！ ©Eレシピ 調理時間：