海洋研究開発機構などのチームが分析した小惑星リュウグウの2種類の砂試料（JAXA、海洋機構提供）海洋研究開発機構などのチームは、探査機はやぶさ2が採取した小惑星リュウグウの砂試料から、生物の遺伝子の材料となる5種類全ての塩基を発見したと、16日付の英科学誌に発表した。地球が誕生する前の太陽系で遺伝物質の材料が生成されたメカニズムや、生命の起源を解明する手掛かりになると期待している。5種類の塩基は、米探査