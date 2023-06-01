IEA＝国際エネルギー機関は加盟各国による石油備蓄の協調放出を始めたと発表しました。IEAは16日、オンライン会見を行い、今回の協調放出は加盟国の石油備蓄の約20％と明らかにしました。また、依然として約14億バレルが備蓄されており、「必要に応じてさらなる対応を行うことができる」と強調しました。一方で、中東情勢の悪化によるエネルギー市場の混乱は長引く可能性もあると指摘し、「試算では、世界のエネルギー貿易が完全に