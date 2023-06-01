16日午前、沖縄県名護市の辺野古の沖合で、研修旅行中の高校生らを乗せた小型船2隻が転覆する事故がありました。この事故で女子高校生ら2人が死亡し、14人がケガをしています。海上保安庁によりますと、16日午前10時すぎ、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古沖で、2隻の小型船が転覆し、乗船していた京都府の同志社国際高校の高校生らあわせて21人が海に投げ出されました。全員まもなく救助されましたが、