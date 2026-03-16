チェルシーのイングランド代表DFリース・ジェームズが数週間の離脱を強いられる見込みだ。16日、『The Athletic』が報じている。現在26歳のR・ジェームズは。先日にキャプテンを務めるクラブと2032年6月30日までの新契約にサイン。シーズン終盤の重要な戦いに向け、個人としてもクラブとしても弾みを付ける形となったが、今回アクシデントに見舞われたようだ。『The Athletic』の報道によれば、R・ジェームズは17日にスタン