指原莉乃さんプロデュースのコスメブランド「Ririmew（リリミュウ）」が、2026年4月15日（水）にブランド誕生5周年を迎えます。これを記念し、イメージモデルを務める＝LOVEの大谷映美里さんが新たに商品プロデュースを担当したコスメが登場♡ツヤ肌を叶えるハイライトと、繊細なラメがきらめくアイライナーの2アイテムがラインナップ。毎日のメイクに取り入れやすい価格と品質で、さらに魅力を広げ