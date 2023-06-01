IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は16日、原油価格の高騰に対処するため加盟各国が国際市場に石油備蓄の放出を開始したことを受け、必要に応じてさらに備蓄を放出する可能性があると言及しました。IEAのビロル事務局長は16日、ビデオ声明を発表し、イランをめぐる戦闘を受けてホルムズ海峡が事実上封鎖されていることを念頭に「現在、途絶えている石油の供給量はすでに1973年のオイルショックの際に減少した量を上回ってい