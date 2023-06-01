アメリカのトランプ大統領が今月末から中国訪問を予定する中、米中の閣僚協議が行われました。アメリカ側は協議は「順調だった」と説明しましたが、米中首脳会談について、トランプ氏がイランでの軍事作戦に対応するため延期される可能性があるとしています。アメリカと中国の閣僚協議はフランスのパリで15日から2日間開かれ、アメリカからはベッセント財務長官とグリア通商代表が、中国からは何立峰副首相が出席しました。アメリ