NY株式16日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均46945.42（+386.95+0.83%） ナスダック22384.71（+279.35+1.26%） CME日経平均先物54345（大証終比：+815+1.50%） 欧州株式16日GMT15:13 英FT100 10363.45（+102.30+1.00%） 独DAX 23638.04（+190.75+0.81%） 仏CAC40 7954.98（+43.45+0.55%） 米国債利回り 2年債 3.692（-0.025） 10年債 4.234（-0.043） 30年債