きょうの為替市場は原油高・ドル高が一服しており、ユーロドルは１．１５ドル付近まで買い戻されている。ユーロ円も一時１８１円台に下落していたが、１８３円付近まで買い戻される展開。ドル円は下落していることから、円安ではなくユーロ高がユーロ円を牽引しているようだ。 今週はＥＣＢ理事会が控えており、据え置きが濃厚となっている。ただ、市場ではイラン紛争による原油高でユーロ圏