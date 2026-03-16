トッテナムを率いるイゴール・トゥドール監督が試合後のインタビューを途中で打ち切ったようだ。英『ザ・サン』や『ミラー』が伝えている。トッテナムは15日のプレミアリーグ第15節でリバプールのホームに乗り込んだ。前半18分にドミニク・ショボスライに直接FKを叩き込まれて先制を許しながらも、終了間際の後半45分にFWリシャルリソンが値千金の同点ゴールを奪い、1-1のドローに持ち込んだ。就任以降、公式戦4連敗中だった