第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指した日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）が17日、自身のインスタグラムを更新。ファンに感謝を記した。14日（日本時間15日）にベネズエラと対戦して5−8と敗戦し連覇を逃した侍ジャパン。この日、村上は「応援してくださったファンの皆様、たくさんのご声援ありがとうございました」と感謝するとともに「何もチームの力