ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、二刀流で頂点を狙う。ＷＢＣでは投手としては登板せずに打者に専念したが、準々決勝で敗退。大会２連覇を逃したが、ド軍では開幕から二刀流でフル回転していくことが濃厚だ。開幕から二刀流で挑むのは２３年以来３年ぶり。ワールドシリーズ３連覇へ向けて、本格的に歩み出していく。今季は対外試合での登板はないが、侍ジャパンでの活動中も投手調整は続けてきた。１２日（日本時間１３日